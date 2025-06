Ciche rozpoznania ale mocne uderzenie. Legniccy policjanci rozbili narkotykowo-tytoniowy proceder Data publikacji 09.06.2025 Powrót Drukuj Tygodnie intensywnej pracy operacyjnej, precyzyjna analiza i cicha obserwacja. To wszystko doprowadziło do skutecznej realizacji, dzięki której funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przejęli blisko 2 kilogramy marihuany oraz ponad 74 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 34-latka, któremu przestawiono kilka zarzutów. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legnicy zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Po wielu tygodniach intensywnej, żmudnej i prowadzonej z dużą determinacją pracy operacyjnej, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przeprowadzili skuteczne działania wymierzone w osoby podejrzewane o udział w zorganizowanym procederze narkotykowym oraz nielegalnym obrocie wyrobami tytoniowymi bez akcyzy.

Policjanci jednocześnie wkroczyli pod trzy precyzyjnie wytypowane adresy: dwa zlokalizowane na terenie Legnicy oraz jeden na terenie powiatu legnickiego. W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 2 kilogramy suszu marihuany, przygotowanego prawdopodobnie do dalszej dystrybucji, oraz łącznie 74 600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Znaleziska były rozproszone po różnych lokalizacjach. Część z nich znajdowała się w mieszkaniach, a część w pomieszczeniach gospodarczych.

Oprócz narkotyków i papierosów, ujawniono także sprzęt wykorzystywany do uprawy konopi indyjskich, w tym specjalistyczne lampy LED służące do naświetlania roślin, przenośną wagę elektroniczną oraz inne akcesoria mogące świadczyć o prowadzeniu nielegalnej działalności.

Zabezpieczone papierosy różnych marek bez wymaganych znaków akcyzy to nie tylko przestępstwo skarbowe, ale również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które nabywają tego rodzaju produkty z nielegalnych źródeł. Wstępne szacunki wskazują, że wartość uszczuplenia z tytułu niezapłaconej akcyzy oraz podatku VAT wynosi co najmniej 88 764 złote.

W toku działań 32-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz paserstwa akcyzowego. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Legnicy i zastosował wobec sprawcy trzymiesięczny areszt.

To działanie jest wynikiem długotrwałej, konsekwentnej i cichej pracy operacyjnej policjantów, którzy z najwyższym zaangażowaniem dążą do eliminowania zagrożeń związanych z przestępczością narkotykową i gospodarczą. Ich profesjonalizm pozwolił na skuteczne uderzenie w środowisko, które czerpało korzyści z działalności niezgodnej z prawem. Każde działanie mające na celu łamanie przepisów będzie spotykało się z naszą zdecydowaną reakcją.

kom. Jagoda Ekiert