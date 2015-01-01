Asp. Paweł Dominiak zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Niepodległej Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc! Powrót Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego asp. Paweł Dominiak z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, wziął udział w Mistrzostwach Niepodległej Polski w Złotoryi. Funkcjonariusz wycisnął 200 kg leżąc i tym samym zajął II miejsce w swojej kategorii wagowej.

W miniony weekend, w dniach 8 i 9 listopada w Złotoryi odbyły się Mistrzostwa Niepodległej Polski w wyciskaniu sztangi leżąc i martwym ciągu.

W zawodach udział wzięli przedstawiciele różnych służb mundurowych, między innymi policjant z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Asp. Paweł Dominiak, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego zajął II miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc w klasyfikacji służb mundurowych w kategorii wagowej +125 kg. Nasz kolega wycisnął ciężar o wadze 200 kg.

Serdecznie gratulujemy Naszemu Koledze i życzymy dalszych sukcesów!

asp. Anna Tersa