Spotkanie, które na długo zostanie w sercu policjantów i dzieci z Domu Dziecka

Data publikacji 18.12.2025

W przedświątecznym czasie policjanci Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Ruchu Drogowego zorganizowali wyjątkowe spotkanie dla dzieci z domu dziecka przy ul. Słubickiej w Legnica. Było to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii i Wydziału Ruchu Drogowego przygotowali świąteczne paczki dla każdego dziecka z Domu Dziecka przy ulicy Słubickiej w Legnicy. Policjanci oprócz paczek przynieśli ze sobą coś znacznie cenniejszego czas, uwagę i szczere serce. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się policjant, a towarzyszyły mu dwa elfy policjantka i policjant. Razem z nimi pojawił się Komisarz Lew, który stał się dla dzieci symbolem bezpieczeństwa, ciepła i radości.

Były chwile wzruszenia, ogromne uśmiechy i prawdziwa dziecięca radość. Najmłodsi chętnie przytulali się do policjantów i Komisarza Lwa. Było w tym tyle zaufania, radości i dziecięcej szczerości, że trudno było powstrzymać wzruszenie. Wspólne tańce w rytm świątecznych piosenek, śmiech i serdeczność sprawiły, że zatarła się granica wieku liczyła się tylko chwila bycia razem.

Ten dzień pokazał, że dobro ma niezwykłą moc. Że czasem wystarczy obecność, życzliwość i zwykły gest, aby na twarzach dzieci od tych, które dopiero zaczynają swoją drogę, po tych stojących u progu dorosłości pojawiły się piękne, szczere uśmiechy i poczucie, że są ważne.

Cieszymy się, że mogliśmy podarować im moment radości, ciepła i nadziei. Bo właśnie takie chwile są istotą służby bycia blisko człowieka wtedy, gdy najbardziej tego potrzebuje.

kom. Jagoda Ekiert