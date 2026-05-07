Skuteczne działania legnickich policjantów. Zabezpieczono tysiące nielegalnych wyrobów leczniczych i środków anabolicznych Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej legnickich policjantów na rynek nie trafiły kolejne nielegalne wyroby lecznicze i środki anaboliczne. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości farmaceutyków, które były przechowywane bez wymaganych zezwoleń. W sprawie zatrzymano 43-letniego mieszkańca powiatu legnickiego, który usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Legniccy kryminalni uzyskali informację, że mieszkaniec powiatu legnickiego może posiadać oraz zajmować się handlem nielegalnymi wyrobami leczniczymi, w tym sterydami anabolicznymi oraz środkami stosowanymi do leczenia erekcji. Skrupulatnie prowadzone czynności i analiza zgromadzonych informacji pozwoliły funkcjonariuszom odpowiednio przygotować realizację.

Policjanci dokonali przeszukania miejsca zamieszkania 43-latka oraz innych pomieszczeń, które użytkuje. Podczas czynności funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości różnego rodzaju farmaceutyków, które były przechowywane bez wymaganych prawem zezwoleń.

Łącznie policjanci zabezpieczyli wyroby lecznicze w postaci fiolek i tabletek w ilości 7950 sztuk. Ponadto ujawniono środki anaboliczne służące do budowania masy mięśniowej w łącznej 20 730 sztuk tabletek. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 280 blistrów tabletek stosowanych do leczenia erekcji.

Tego typu środki, pochodzące z nielegalnych źródeł i wprowadzane do obrotu bez jakiejkolwiek kontroli, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które po nie sięgają. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przechowywanie lub próbę wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

43-letni mieszkaniec powiatu legnickiego został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

kom. Jagoda Ekiert