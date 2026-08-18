Dzielnicowy wyczuł marihuanę. Policyjna czujność doprowadziła do ujawnienia narkotyków Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj Czasami o skuteczności policyjnych działań decyduje doświadczenie, spostrzegawczość i umiejętność zwrócenia uwagi na pozornie niewielki szczegół. Tak było w przypadku dzielnicowego z Komisariatu Policji w Chojnowie, który podczas obchodu wyczuł charakterystyczny zapach marihuany. Policjant nie zlekceważył swoich podejrzeń. Dalsze czynności doprowadziły do zatrzymania dwóch kobiet i ujawnienia narkotyków oraz krzewów konopi. Przypominamy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu dzielnicowy z Komisariatu Policji w Chojnowie, podczas obchodu w jednej z miejscowości na terenie gminy Chojnów, prowadził rozmowę z mieszkanką jednego z domów. W pewnym momencie policjant wyczuł charakterystyczny zapach marihuany. Dla doświadczonego funkcjonariusza był to sygnał, którego nie można było zignorować. Dzielnicowy nabrał podejrzeń, że na terenie posesji mogą znajdować się środki odurzające.

Funkcjonariusz dokładnie rozejrzał się po terenie i wśród rosnących warzyw oraz innych roślin zauważył krzewy, których wygląd wskazywał, że mogą być roślinami konopi.

Na miejsce skierowani zostali kolejni funkcjonariusze. Podczas przeszukań pomieszczeń znajdujących się w domu, a także terenu posesji na zewnątrz, policjanci ujawnili i zabezpieczyli środki odurzające. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowała się marihuana w postaci suszu, substancja w postaci skrystalizowanej, a także kilka krzewów konopi oraz wysuszone liście marihuany.

W związku z ujawnieniem narkotyków policjanci zatrzymali dwie kobiety – 19-latkę i 35-latkę. Obie usłyszały zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających. Zabezpieczone przez policjantów krzewy i ujawnione substancje zostały przekazane do dalszych badań. Ich wyniki będą miały znaczenie dla dalszego toku postępowania i mogą wpłynąć na ostateczną kwalifikację czynu, a tym samym za zakres przedstawionych zarzutów.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami za posiadanie i nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste (marihuany) grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Jagoda Ekiert